Es ist eine Menge los an der Weser in diesen Tagen - nach der "Impfpass-Angelegenheit" um den ehemaligen Werder-Trainer Markus Anfang, hat der Traditionsverein (derzeit 10. in der 2. Fußballbundesliga) mit Ole Werner nun einen neuen Cheftrainer gefunden und offiziell präsentiert. Ebenso spannend wie die Trainerwahl ist für Anleger und Fans des SV Werder Bremen der nun veröffentlichte Jahresabschluss 2020/21, den die Norddeutschen pandemiebedingt mit einem Konzernverlust von 7,1 Mio. Euro abschließen.

Trotz des erwirtschafteten Konzernjahresfehlbetrages zeigen sich die Bremer nach eigenen Angaben mit dem Ergebnis des Geschäftsjahres, unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, zufrieden. Zum einen, weil der Konzernverlust des Vorjahres in Höhe von -23,7 Mio. ...

