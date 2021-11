Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal HeidelbergCement. Die Aktie geriet in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck. Dazu hatten Anfang November auch enttäuschende Quartalszahlen beigetragen. Charttechnisch deuten sich weitere Verluste an. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.