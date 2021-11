Die Inflationsrate für November beträgt laut einer aktuellen Schnellschätzung der Statistik Austria voraussichtlich 4,3 Prozent. Im Oktober lag die Teuerung bei 3,7 Prozent. Mit 4,3 Prozent sei die Inflation im November 2021 so hoch wie zuletzt im Mai 1992 gewesen, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag. Steigende Treibstoff- und Energiepreise würden weiter zu einem deutlichen ...

