Kaarst (ots) -Das Vornamenportal Baby-Vornamen.de hat die Aufstockung des deutschen Leitindex Dax von 30 auf 40 Unternehmen zum Anlass genommen, die 160 Vorstände der drei Indizes Dax, MDax und SDax einmal nach Vornamen und Geschlechterverteilung auszuwerten und daraus die aktuelle Frauenquote sowie eine Häufigkeitsstatistik der Vornamen in Dax-Vorständen zu erstellen.Die Dax-Vorstände aller drei Indizes (Dax, MDax, SDax) zusammen bestehen derzeit aus 690 Vorstandsmitgliedern, von denen 598 männlich und 92 weiblich sind. Der Frauenanteil liegt damit aktuell bei 13,3 Prozent. Dies ist ein Anstieg von 7,8 Punkten gegenüber dem Jahr 2015 (5,5 Prozent).Dennoch ist der Frauenanteil nach wie vor so gering, dass unter den zehn häufigsten Vornamen in Dax-Vorständen kein einziger weiblicher Vorname auftaucht. Die zehn häufigsten Vornamen machen dabei zusammen sogar 21,5 Prozent aller Vorstandsmitglieder aus und damit weit mehr als es Frauen insgesamt in Dax-Vorständen gibt (13,3 Prozent).Häufigste Vornamen in Dax-Vorständen insgesamt (Dax, MDax und SDax)1. Thomas (26 | 3,7 %)2. Christian (22 | 3,2 %)3. Michael (19 | 2,7 %)4. Andreas (15 | 2,2 %)5. Stefan (15 | 2,2 %)6. Markus (14 | 2,0 %)7. Christoph (10 | 1,4 %)8. Frank (10 | 1,4 %)9. Peter (10 | 1,4 %)10. Oliver (9 | 1,3 %)Häufigste weibliche Vornamen in Dax-Vorständen (Dax, MDax und SDax)1. Claudia (4 | 0,6 %)2. Annette (3 | 0,4 %)3. Britta (3 | 0,4 %)4. Sabine (3 | 0,4 %)5. Anke (2 | 0,3 %)6. Astrid (2 | 0,3 %)7. Christina (2 | 0,3 %)8. Karin (2 | 0,3 %)9. Martina (2 | 0,3 %)10. Melanie (2 | 0,3 %)In Klammern angegeben sind die Anzahl Namensträger/-innen und deren Anteil an der Gesamtzahl aller 690 Vorstandsmitglieder.Weitere Vornamensstatistiken und Frauenquoten der einzelnen Aktienindizes gibt es hier: https://www.baby-vornamen.de/?a=278Über die Untersuchung:Für die Untersuchung hat Baby-Vornamen.de die Vornamen und Geschlechterverteilung in den Vorständen der 160 Dax-Konzerne mit insgesamt 690 Vorstandsmitgliedern untersucht. Die Daten wurden dazu direkt von den Unternehmenswebsites erhoben (Stand 19.11.2021).Pressekontakt:Frank OptendrenkOC Projects GmbHJustus-Liebig-Str. 341564 KaarstTelefon: 02131 2915574E-Mail: optendrenk@oc-projects.deOriginal-Content von: OC Projects - Baby-Vornamen.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125410/5086315