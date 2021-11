HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von Hometogo bei einem Kursziel von 12 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Markt für alternative Unterbringungsmöglichkeiten wie Ferienwohnungen boome innerhalb der Tourismusbranche, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Heute sei er etwa 700 Milliarden Euro groß und wachse bis 2030 im Schnitt um etwa 5,5 Prozent pro Jahr. Obwohl andere Vermittler wie Vrbo/Expedia und Airbnb seit vielen Jahren aktiv seien, gebe es keinen dominanten Player mit mehr als 5 Prozent Marktanteil./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2021 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU2290523658

HOMETOGO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de