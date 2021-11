Mit AWS als bevorzugtem Cloud-Anbieter nutzt Gilead AWS Machine Learning und Analytics, um das Design klinischer Studien besser zu informieren und die datengesteuerte Entscheidungsfindung voranzutreiben, während der Datenschutz und die Sicherheit der Patienten Priorität haben

Gilead transformiert außerdem seine Arbeitslasten für die Unternehmensressourcenplanung auf AWS, um SAP S/4HANA in seinem globalen Geschäft zu implementieren

Today, Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), gab bekannt, dass Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Medikamente zur Vorbeugung und Behandlung lebensbedrohlicher Krankheiten entwickelt, AWS als bevorzugten Cloud-Anbieter ausgewählt hat. preferred cloud provider. Mit AWS-Innovationen und mit Hilfe von AWS-Experten und Partnern aus dem Gesundheitswesen und den Biowissenschaften bietet Gilead seinen Datenwissenschaftlern die neuesten Fortschritte in den Bereichen maschinelles Lernen und Analyse. Diese Fähigkeiten fördern die datengesteuerte Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen von der Entdeckung von Biomarkern über die Herstellung bis hin zur Rekrutierung für klinische Studien und liefern Erkenntnisse, die Gilead dabei helfen können, seine Medikamentenpipeline zu verfeinern. Das Unternehmen verlässt sich auch auf AWS, um alle Workloads für sein Enterprise Resource Planning (ERP)-Transformationsprojekt zur Implementierung von SAP S/4HANA zu hosten.

"Mit AWS als unserem bevorzugten Cloud-Anbieter können unsere Forscher das AWS-Serviceportfolio nutzen, um die Erkenntnisse, Flexibilität und Sicherheit zu gewinnen, die für die schnelle Bereitstellung neuer Medikamente erforderlich sind, und den Einzelnen gemäß seinen individuellen Bedürfnissen zu behandeln, nicht nur der Krankheit", sagte Marc Berson, Senior Vice President und Chief Information Officer bei Gilead. "Die Leistung, Infrastruktur und Größe von AWS sind die Grundlagen, auf denen wir unsere ERP-Transformation abschließen und ein effizienteres, agileres, sichereres und datengesteuertes Unternehmen in der Cloud werden."

Gilead überarbeitet seine Bioinformatik-Computing-Infrastruktur in der weltweit führenden Cloud. Die Nutzung der Rechen-, maschinellen Lern- und Datenbankfunktionen von AWS wird die Analyse und Integration verschiedener Genomik-, Bildgebungs- und experimentellen Datensätze unterstützen, um Durchbrüche bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten durch Gilead zu unterstützen. Durch die sichere Analyse anonymisierter genomischer Patientendaten in großem Maßstab auf AWS, um Muster aufzudecken, kann Gilead beispielsweise Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Menschen mit Krebs auf bestehende therapeutische Optionen reagieren, was die Entdeckung neuer Behandlungsmethoden möglicherweise beschleunigt.

Darüber hinaus verwendet Gilead in seiner IT-Organisation AWS zum Hosten aller Workloads für sein ERP-Transformationsprojekt zur Implementierung von SAP S/4HANA. Diese Systeme unterstützen geschäftskritische Prozesse in Bereichen wie Lieferkette, Finanzen, Betrieb und kommerzieller Vertrieb in allen therapeutischen Bereichen und Geschäftsbereichen. Die Ausführung dieser Prozesse auf AWS bildet die Grundlage für Gileads Implementierung von SAP S/4HANA. Es hilft dem Unternehmen auch, Hardware-Aktualisierungszyklen zu verkürzen, die Agilität von Tests und Bereitstellungen zu erhöhen und Transparenz zu gewinnen, um die Geschäftsplanung zu verbessern.

Dies ist Gileads erste Implementierung von ERP-Systemen im Produktionsmaßstab in der Cloud, und AWS bietet dem IT-Transformationsteam des Unternehmens eine skalierbare, sichere und leistungsstarke Infrastruktur. In Zusammenarbeit mit AWS wird Gilead seine SAP-Umgebungen mit einer breiten Palette fortschrittlicher AWS-Technologien in Bereichen wie Analyse und maschinelles Lernen integrieren, um den Geschäftswert aufzudecken und Innovationen voranzutreiben. In Zukunft wird das Unternehmen mit AWS als Grundlage seiner neuen Cloud-basierten SAP-Umgebung eine Vielzahl von Amazon Elastic Compute Cloud-Instance-Typen (Amazon EC2) verwenden. Dazu gehören X1- und X1e-Instanzen, die für Hochleistungsdatenbanken, In-Memory-Datenbanken und andere speicherintensive Unternehmensanwendungen entwickelt wurden, um ERP-Workloads effizienter auszuführen.

Darüber hinaus hat Gilead in den letzten 12 Monaten über ein beschleunigtes Cloud-Migrationsprogramm mit AWS Professional Services mehr als 50 seiner Rechenzentrumsfläche zu AWS verlagert. Das Unternehmen plant außerdem, Hunderte von Anwendungen zu AWS zu migrieren, darunter kritische Anwendungen, die die Richtlinien und Vorschriften für bewährte Verfahren der Branche (GxP) in Bereichen wie Arzneimittelherstellung, -lagerung und -verteilung unterstützen. Infolgedessen beschleunigt Gilead seine Pläne zur Aufrüstung seines IT-Betriebs mit AWS und vermeidet gleichzeitig die Vorlaufkosten für die Aktualisierung der Hardware und die anhaltenden Kosten für den Betrieb einer "Always-On", lokalen IT-Landschaft, die für Spitzenlasten bereitgestellt wird. Als zusätzliches Element der Migration baut das Unternehmen eine automatisierte Notfallwiederherstellungslandschaft in AWS auf. Auf diese Weise kann Gilead IT seine Notfallwiederherstellungsprozesse in der Cloud optimieren und skalieren, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen.

Mithilfe von AWS Professional Services und AWS-Experten im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften suchen die Forschungs- und Entwicklungsteams von Gilead nach Möglichkeiten für Innovationen in der Cloud. Sie verfolgen einen agilen Produktentwicklungsansatz, der mithilfe von Microservices betriebliche Prozesse im gesamten Unternehmen optimiert und automatisiert, und bauen neue Datenarchitekturen auf, um leichter neue Erkenntnisse zu gewinnen. Durch die Zusammenarbeit zielt Gilead darauf ab, vorrangige Bereiche wie das klinische Programm- und Studiendesign, die Patientenerfahrung und die zentralisierte statistische adaptive Überwachung zu verändern, die Gilead dabei hilft, potenzielle Probleme im Zusammenhang mit dem Management klinischer Studien schnell zu erkennen und zu beheben.

Gilead war auch einer der ersten Benutzer von AWS for Health, einem Angebot von kuratierten AWS-Services und AWS Partner Network (APN)-Lösungen, die heute von Tausenden von Kunden aus dem Gesundheitswesen und den Biowissenschaften weltweit verwendet werden. AWS for Health bietet bewährte und leicht zugängliche Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, das Innovationstempo zu steigern, das Potenzial von Gesundheitsdaten zu erschließen und personalisiertere Ansätze für die therapeutische Entwicklung und Versorgung in 16 kritischen Lösungsbereichen in den Bereichen Gesundheitswesen, Genomik und Biopharma zu entwickeln.

"Gilead nutzt die bewährte Leistung der weltweit führenden Cloud, um innovative, skalierbare und leistungsstarke Therapien für Krankheiten wie HIV und Krebs sowie fortschrittliche Standards für die Präzisionsmedizin bereitzustellen. Durch die Rationalisierung des IT-Betriebs mit AWS und die Nutzung unserer AWS for Health-Angebote hat Gilead die Möglichkeit, seinen Ansatz für klinische Studien, Arzneimittelentwicklung, Herstellung und Vertrieb kontinuierlich zu verfeinern", sagte Matt Garman, Senior Vice President of Sales and Marketing bei Amazon Web Services, Inc. "AWS bietet die Sicherheit und den Datenschutz, die Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und den Biowissenschaften benötigen, sowie das Fachwissen und die Breite und Tiefe der Dienstleistungen, auf die sie sich verlassen können, um transformative Gesundheitslösungen zu entwickeln, die Gesundheit und Wohlbefinden verbessern."

