Bern (ots) -Weihnachten ist die Zeit der Freude und des Schenkens. Die Mobilitätsakademie des TCS führt im Rahmen ihrer Angebote "carvelo2go" und den"TCS Pedaleuren"eine spezielle Weihnachtsaktion durch: Vom 1. bis 24. Dezember 2021 werden Legosteine gesammelt, die danach der Stiftung "Pontas" in Thun und "Ramptogo" in Lausanne für den Bau von kleinen Rampen dienen. Diese erleichtern nicht nur Rollstuhlfahrer:innen das Leben, sondern helfen auch Menschen mit Rollator beim Überwinden von kleinen Hindernissen.Vom 1. bis 24. Dezember 2021 sammelt die Mobilitätsakademie des TCS Legosteine, die nicht mehr gebraucht werden. Beteiligt an der Aktion sind die beiden Angebote der Mobilitätsakademie des TCS, "carvelo2go" und die "TCS Pedaleure" sowie die Kontaktstellen der TCS-Sektionen, bei welchen die Lego-Spenden entgegen genommen werden. Die gesammelten Steine gehen an die Stiftung "Pontas" in Thun und ans Projekt "Ramptogo" in Lausanne. Der Verein "Ramptogo" ist hauptsächlich in der französischsprachigen Schweiz aktiv und hat sich auf den Bau von Legorampen spezialisiert. In Thun werden die Legosteine bei der Stiftung "Pontas" in Form eines Inklusionsprojekts fachgerecht zusammengebaut.Während der gesamten Dauer der Aktion können Spendenwillige die Legos in Kartons oder Kisten verpackt bei zahlreichen TCS-Kontaktstellen und weiteren Sammelpunkten abgeben, am 5. Dezember - dem internationalen Tag der Freiwilligen - werden zudem die ehrenamtlichen TCS-Pedaleure mit den elektrischen Cargo-Bikes von carvelo2go unterwegs sein und Legosteine bei den spendenden Personen zu Hause abholen. Die gesammelten Legosteine werden im Januar 2022 der Stiftung "Pontas" in Thun und "Ramptogo" in Lausanne übergeben.Informationen zum Projekt und die Liste der Sammelstellen: carvelo2go und die "TCS Pedaleure" sammeln Legosteine - carvelo2go (https://www.carvelo2go.ch/de/allgemein/2021/11/lego/)Die "TCS Pedaleure": Im Rahmen seiner Gemeinwohlinitiative bietet der TCS mit seinen "TCS-Pedaleuren" einen kostenlosen Warentransportdienst für mobilitätseingeschränkte Personen an, bei dem Freiwillige mit den elektrischen Cargo-Bikes von carvelo2go unterwegs sind. Weitere Informationen: Mobilitätsakademie - TCS Pedaleure (mobilityacademy.ch) (https://www.mobilityacademy.ch/akademie-de/projekte/moak-projekte/Pedaleure.php)carvelo2go: Über die Sharing-Plattform carvelo2go können an 370 Standorten in 90 Schweizer Städten und Gemeinden elektrische Cargo-Bikes stunden- oder tageweise gemietet werden. Mehr dazu: www.carvelo2go.ch