An Cloud-Computing kommt kaum noch ein Unternehmen vorbei. Doch sobald mehrere Anbieter oder Lösungen im Spiel sind, wird es oft schwierig. Dort setzt das US-Start-up HashiCorp mit seinen Software-Lösungen an und hat namhafte Kunden gewonnen. Beim IPO kommende Woche will das Unternehmen einen Milliardenbetrag einsammeln.Die acht Open-Source-Projekte von HashiCorp sollen Unternehmen bei der Verwaltung von Anwendungsbereitstellung, Sicherheit, Netzwerk- und Infrastrukturmanagement in Multi-Cloud-Umgebungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...