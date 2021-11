Stuttgart (ots) -Pünktlich zur Weihnachtszeit zeigt Breuninger in einer Special-Ausgabe seiner digitalen Live-Shopping-Reihe feinste Juwelierkreationen. "Shop the Gift" widmet sich in einer virtuellen Tour den luxuriösen Schmuckstücken der High Fine Jewellery-Marken BVLGARI, Chopard, TAMARA COMOLLI, TIFFANY & Co. und Wempe, welche seit diesem Jahr im Zuge der Marktplatz-Integration auf breuninger.com erhältlich sind.Inspirierend und informativ: Die exklusive Weihnachtsedition "Shop the Gift" präsentiert am morgigen Mittwoch, 1. Dezember um 19 Uhr in der ehrwürdigen Staatsgalerie Stuttgart edle Preziosen hochkarätiger Juwelier-Marken. Gastgeberinnen des Video Shopping Events sind die bekannte TV-, Radio- und Podcast-Moderatorin Hadnet Tesfai und Fashion- und Influencer-Ikone Leonie Hanne.Eingebunden in die eindrucksvolle Kulisse der Gemäldesammlung von Alten Meistern und Klassischer Moderne bietet die Stuttgarter Staatsgalerie die perfekte Bühne für die aktuellen Kollektionen der High Fine Jewellery-Brands BVLGARI, Chopard, TAMARA COMOLLI, TIFFANY & Co. und Wempe und die persönlichen Styling-Tipps des Moderatorinnen-Duos.Ob massiver Gold- und Platinschmuck, Diamanten oder Perlen - die Luxus-Modelle der Juwelier-Marken überzeugen durch edle Kunstfertigkeit, innovative Designs, und sind allesamt erhältlich im Luxussegment des Breuninger Online-Markenportfolios. Die stetige Erweiterung des Angebots an hochkarätigen Luxus-Schmuckstücken ist Ergebnis der positiven Entwicklung des Marktplatz-Modells im Breuninger Online-Shop.Jüngster Neuzugang im Herbst/ Winter 2021 ist das Hamburger Familienunternehmen Wempe. Breuninger Kundinnen und Kunden können sich fortan auf rund 150 besondere Schmuckstücke des mit feinen Uhren und Juwelen international erfolgreichen Unternehmens freuen. Kern des kuratierten Wempe-Sortiments auf breuninger.com bilden die Kollektionen Wempe Casuals und Wempe Classics. Als besonderes Highlight werden die Wempe-Schmuckstücke der Marke By Kim, die von Kim-Eva Wempe im Jahr 2000 gegründet wurde, angeboten. Das Team um die Inhaberin kreiert seither Schmuck für selbstbewusste Frauen.Alle gezeigten Highlights der virtuellen Shopping Tour können direkt im Anschluss und natürlich auch bereits währenddessen unter breuninger.com geshoppt werden. Zudem können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer über eine Chat-Funktion live mit den Fashion-Expert:innen von Breuninger austauschen.Breuninger "Shop the Gift"Mittwoch, 01. Dezember 2021, 19.00 UhrLink zur Show: Shop the Gift - Fine Jewellery (https://www.breuninger.com/de/editorial/shopthegift/)Foto Credit: Peter MuntanionPressekontakt:Breuninger UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370173 StuttgartTelefon: 0711/211 2100E-Mail: medien@breuninger.deOriginal-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105224/5086582