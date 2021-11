London (www.fondscheck.de) - Die Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie haben ökologische und soziale Fragen bei Investoren stärker in den Fokus gerückt, so Schroders in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gleichzeitig wünschen sich Anleger mehr nachhaltigkeitsorientierte Performance-Daten. Dies ist ein Ergebnis der Schroders Global Investor Study 2021. ...

