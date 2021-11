Hamburg (www.fondscheck.de) - Die W & S Portfoliomanagement GmbH hat gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zum 1. November 2021 den Fonds Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (ISIN DE000A3CT6N7/ WKN A3CT6N) aufgelegt, so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...