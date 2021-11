Fastned hat seine ersten vier Schnelllade-Standorte in Frankreich eröffnet. In den kommenden Wochen werden fünf weitere folgen. Alle neun Stationen starten eher klein, sollen aber in Zukunft erweitert werden. Die nun eröffneten Fastned-Standorte finden sich an den folgenden Raststätten: Gevrey-Chambertin Ouest (A 31, Dijon), Écot (A 36, Montbéliard), Pont Chêne d'Argent (A 39, Dole) and Pont Val ...

Den vollständigen Artikel lesen ...