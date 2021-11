30. November 2021 - Triodos Investment Management (IM) hat heute seinen globalen Anlageausblick veröffentlicht. Die Anlagestrategen betonen, dass es im neuen Jahr vor allem um Vertrauen gehen wird: Vertrauen in die Politik, Vertrauen in die Märkte und Vertrauen in uns selbst. Während mit der Normalisierung der wirtschaflichen Erholung in den Industrieländern andere Probleme in den Vordergrund rücken, wird sich der wirtschaftliche Aufschwung in den Schwellenländern fortsetzen, allerdings ungleichmäßig. ...

