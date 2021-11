Cartier Resources hat sein umfangreiches Bohrprogramm auf dem Benoist-Projekt abgeschlossen, das nächste Ziel ist ein Ressourcenupdate. Zudem gibt es Neuigkeiten vom Fenton-Projekt und eine Einigung mit der Cree First Nation.

Benoist-Projekt: Programm über 17.000 Bohrmeter abgeschlossen

Cartier Resources (0,15 CAD | 0,10 Euro; CA1467721082) hat seine umfangreichen Arbeiten auf dem Benoist-Goldprojekt in diesem Jahr abschließen können. Insgesamt 17.000 Meter in 27 Bohrlöchern umfasste das Bohrprogramm, dass Ende September endete. 10 Löcher wurden in einer Tiefe von 150 bis 500 Metern niedergebracht, 17 Löcher wiederum reichten zwischen 700 und 1.300 Metern. Nun gilt es, die Bohrkerne weiter auszuwerten. Somit dürfte es in den kommenden Wochen einen starken Newsflow von diesem Projekt geben. Daneben hat man umfangreiche geophysikalische Arebtein durchgeführt, um die nächsten Programme planen zu können und weitere Aufschlüsse über die Mineralisierung zu erlangen. Das Ziel ist es, die bestehende Ressource auf dem Projekt zu aktualisieren und zu vergrößern. Zudem geht die Suche nach hochgradigen Zonen weiter.

Einigung mit First Nation of Cree

Daneben gibt es auch Neuigkeiten vom Fenton-Projekt, dass sich wie Benoist in der kanadischen Provinz Québec, und zwar in der Mining-Region Val

