Datum der Anmeldung:

26.11.2021



Aktenzeichen:

B2-98/21



Unternehmen:

Flexxtrade GmbH & Co. KG, Hilden; Dario Markenartikelvertrieb GmbH & Co. KG, Hamburg; Wünsche Fashion GmbH & Co. KG, Hamburg; Erwerb eines Teils des Vermögens und alleinige Kontrolle der GEBRA Nonfood Handelsgesellschaft mbH & Co. KG; Bochum



Produktmärkte:

Gartenartikel, Möbel, Schuhe, Textilien



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Hamburg

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de