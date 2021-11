DJ Bayer will bei Onkologie bis 2030 Spitzenposition einnehmen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer will in den kommenden Jahren im Geschäft mit Krebstherapien und -medikamenten spürbar wachsen und die Marktposition ausbauen. "Es ist unser Ziel und unser Anspruch, dass wir in diesem Feld (Onkologie) bis 2030 zu den Top Ten Pharmaunternehmen gehören werden", sagte Christian Rommel, Globaler Leiter der Forschung und Entwicklung und Mitglied des Pharmaceuticals Executive Committee der Bayer AG, laut Mitteilung.

Die Onkologie sei für den DAX-Konzern von strategischer Bedeutung. Bayer sehe sich hier grundsätzlich gut aufgestellt mit den Schwerpunkten auf dem Gebiet der zielgerichteten Radiotherapie und der Präzisionstherapie, ergänzte der Manager anlässlich der Bayer Vital Pressekonferenz.

Wichtig für den Konzern seien für die zukünftige Innovationsstrategie Partnerschaften. "Durch die biomedizinische und technische Revolution stehen wir am Beginn einer neuen Ära in den Lebenswissenschaften", so Rommel weiter. Bayer treibe die Transformation des Innovationsmodells voran und baue das Entwicklungsportfolio zusammen mit Partnern aus.

Digitale Technologien würden die Prozesse in Forschung und Entwicklung weiter beschleunigen, so dass Medikamente noch schneller zur Verfügung stehen sollen. Das Hauptaugenmerk richte sich dabei weiterhin auf drei therapeutische Bereiche: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie und Frauengesundheit.

