DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Absichtserklärung über Zusammenschluss mit der Pluradent Gruppe und Ankündigung von Kapitalmaßnahmen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta025/30.11.2021/12:25) - medondo holding AG meldet Absichtserklärung über Zusammenschluss mit der Pluradent Gruppe und kündigt Kapitalmaßnahmen an

München, 30. November 2021: Die medondo holding AG und die Gesellschafter der Pluradent Gruppe haben in einer Absichtserklärung vereinbart, die Unternehmen zusammenzuschließen. Der geplante Zusammenschluss wird gesellschaftsrechtlich unter dem Dach der medondo holding AG erfolgen. Pluradent-Gesellschafter Deutsche Mittelstandsholding (DMH) wird im Zuge dessen zum größten Einzelaktionär der medondo holding AG werden und diese gemeinsam mit den medondo-Gründern und Aktionären langfristig weiterentwickeln.

Die Umsetzung der Transaktion erfolgt schrittweise und soll innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen werden. Die operative Zusammenarbeit wird jedoch unmittelbar beginnen und ein medondo Vertreter wird kurzfristig den Beirat der Pluradent Gruppe verstärken.

Folgende Übernahme-Struktur ist geplant:

Im ersten Schritt erwirbt die medondo holding AG 7,5% an der Pluradent Gruppe für einen Kaufpreis von Euro 3 Mio. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag beschlossen, zur Finanzierung dieser Transaktion eine Kapitalerhöhung in Höhe von 10% des Grundkapitals unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts durchzuführen. Auf Basis des aktuellen Grundkapitals von St. 11.165.336 Aktien werden St. 1.116.533 Neue Aktien zum Platzierungspreis von Euro 3,40 im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Bei vollständiger Zeichnung fließt dem Unternehmen ein Emissionserlös von brutto nahezu Euro 3,8 Mio. zu.

Strategische Investoren haben bereits großes Interesse an der Platzierung bekundet. Das neue Grundkapital beträgt anschließend Euro 12.281.869,00. Dieser Schritt soll noch in 2021 umgesetzt werden.

Im zweiten Schritt übernimmt die medondo holding AG alle ausstehenden Anteile an der Pluradent Gruppe. Vorbehaltlich des Ergebnisses einer noch zu erstellenden Fairness Opinion, wird ein Austauschverhältnis von 1:1 angewandt und die Pluradent Gruppe mit Euro 40 Mio. bewertet. Die DMH als Gesellschafter der Pluradent Gruppe erhält hierfür als Gegenleistung medondo-Aktien sowie eine Barzahlung. Die Gegenleistung der medondo holding AG besteht dabei in Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung sowie in einer Barzahlung. Unter Einbeziehung des Erwerbs der ersten 7,5 % gegen EUR 3 Mio. in bar soll 50 % der gesamten Gegenleistung in bar und 50 % in Aktien erfolgen. Dazu wird die medondo holding AG ihrer Hauptversammlung eine kombinierte Bar-/Sachkapitalerhöhung vorschlagen. Die Höhe der Kapitalmaßnahme ist noch offen, da sie von der Bewertung sowohl der Pluradent Gruppe als auch der medondo holding AG abhängt. Nimmt man für die medondo Holding AG eine Bewertung auf Basis des Platzierungspreises der Barkapitalerhöhung von EUR 3,40 je Aktie und damit von ca. EUR 42 Mio. nach der Kapitalerhöhung und ein Austauschverhältnis von 1:1 an, würden im Rahmen des Sachkapitalerhöhungsteils ca. 6 Mio. neue Aktien ausgegeben und im Rahmen des Barkapitalerhöhungsteils ca. 5 Mio. neue Aktien mit einem Emissionsvolumen von EUR 17 Mio.

Für die Umsetzung des zweiten Schrittes der Transaktion ist die Zustimmung der medondo holding AG Hauptversammlung notwendig, welche in Q 2 2022 durchgeführt werden soll.

Die medondo holding AG erwägt darüber hinaus eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Januar 2022 durchzuführen. Volumen und Preis werden derzeit noch geprüft, das Volumen soll aber EUR 5 Mio. nicht übersteigen um eine prospektfreie Platzierung zu ermöglichen. Der Emissionserlös soll für die Vorfinanzierung zusätzlicher Projekte genutzt werden.

