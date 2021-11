Unternehmen setzen auf Videoüberwachung, um sich den anhaltenden Turbulenzen und Veränderungen des Geschäfts Umfelds anzupassen und ihren Erfolg zu sichern

AUSTIN, Texas, Nov. 30, 2021für das Jahr 2022. Es bietet einen Ausblick für Führungskräfte und Geschäftsinhaber auf die physische Sicherheitslandschaft und die erfolgreiche Planung für das Jahr 2022.



"Fast genau zwei Jahre seit Beginn der weltweiten Pandemie erleben Unternehmen anhaltende Unterbrechungen in der Lieferkette, Probleme mit dem Arbeitskräftemangel und weitreichende Veränderungen der Arbeitsabläufe", so Dean Drako, CEO von Eagle Eye Networks. "Das Vertrauen der Geschäftsinhaber in die Videoüberwachung nimmt zu, da die Sicherheit und die betrieblichen Einblicke, die die Videoüberwachung bietet, helfen, sich an das neue Geschäftsumfeld anzupassen. Gleichzeitig verspricht das Aufkommen von künstlicher Intelligenz (KI) in Verbindung mit Cloud-Videoüberwachung bessere, schnellere und genauere Analysen für die Sicherheit und die Geschäftsoptimierung. Wir gehen davon aus, dass sich Unternehmen im Jahr 2022 noch stärker auf cloudbasierte KI-Analysen verlassen werden, um ihren geschäftlichen Erfolg zu sichern."

Um zu erfahren, was die folgenden fünf Trends für Ihr Unternehmen bedeuten, und um weitere Einblicke zu erhalten, können Sie das kostenlose E-Book zu den Trends in der Videoüberwachung im Jahr 2022 hier herunterladen .

Trends im Bereich Videoüberwachung für das Jahr 2022:

Unternehmen möchten die Flexibilität haben, ihre Videoüberwachungssysteme um kundenspezifische Analytik zu ergänzen. Videoüberwachung kann vom Arbeitskräftemangel betroffenen Unternehmen helfen, mit weniger Mitteln mehr zu erreichen. Immer mehr Kunden erkennen die geschäftlichen Vorteile der Videoüberwachung für ihr Unternehmen. Pandemische Trends wie Telearbeit, Heimarbeit und Lieferung an die Haustür werden sich durchsetzen. Interoperabilität ist der Schlüssel zu Datenmanagement und Sicherheit.



ÜBER EAGLE EYE NETWORKS

Eagle Eye Networks ist Weltmarktführer im Bereich der Cloud-Videoüberwachung und bietet cyber sichere cloud basierte Videoüberwachung mit künstlicher Intelligenz (KI) und Analysen, um die Effizienz von Unternehmen zu steigern und die Welt sicherer zu machen. Das Eagle Eye Cloud VMS (Video Management System) ist die einzige Plattform, die ausreichend robust und flexibel ist, um auch die zukünftigen Anforderungen an Videoüberwachung und Informationsgewinnung zu erfüllen. Eagle Eye hat seinen Sitz in Austin, Texas, und unterhält Niederlassungen in Amsterdam, Bangalore und Tokio. Erfahren Sie mehr unter een.com.

