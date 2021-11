Unsere letzte Kommentierung zu Brent C.O. überschrieben wir Ende Oktober an dieser Stelle mit "Wie könnte es nun weitergehen?". Unsere letzte Kommentierung zu Brent C.O. überschrieben wir Ende Oktober an dieser Stelle mit "Wie könnte es nun weitergehen?". In Anbetracht der aktuellen Situation hätten wir diese Überschrift auch für die heutige Kommentierung verwenden können, denn in den letzten Tagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...