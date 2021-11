Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts der zumindest temporär nachlassenden Risikoaversion konnten sich die Spreads, gemessen auf Basis des ITRAXX Senior Financials, zu Wochenbeginn etwas einengen, so die Analysten der Helaba.Allerdings gelte es zu berücksichtigen, dass der Trend zur Spread-Weitung zuletzt recht ausgeprägt gewesen sei und in der Regel einer Trendfortsetzung eine höhere Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben sei. Die österreichische Oberbank habe gestern 9-Monatszahlen präsentiert. Demnach habe unter dem Strich per Ende September ein Periodenüberschuss in Höhe von 189,8 Mio. Euro vs. 75,5 Mio. EUR in der Vorjahresperiode gestanden. Die Risikovorsorge habe um 68,2% auf 5,9 Mio. EUR reduziert werden können. ...

