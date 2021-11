Basierend auf einer positiven Entwicklung der operativen Kennzahlen in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 bekräftigt die Adler Group SA (ISIN: LU1250154413) die im August 2021 erhöhte Prognose für das Gesamtjahr. Demnach erwartet die Gruppe erwartet weiterhin Nettomieteinnahmen in einer Bandbreite von 340-345 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis aus dem Vermietungsgeschäft (FFO 1) in einer Bandbreite von 135-140 Mio. EUR. Das dritte Quartal 2021 zeigte weiterhin eine starke Performance des Renditeportfolios. Die Nettomieteinnahmen lagen nach neun Monaten mit 259,3 Mio. EUR um 28 % über dem ...

