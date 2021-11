Berlin (ots) -Die katholischen Krankenhäuser fordern die Länder, die geschäftsführende und die neue Bundesregierung zu klaren Entscheidungen für die Pandemieeindämmung und zur Unterstützung der Kliniken auf. Die Lage in Bayern und Baden-Württemberg sowie in weiten Teilen Ostdeutschlands sei so dramatisch wie nie zuvor in dieser Pandemie, mahnt Ingo Morell, der heute zum neuen Vorsitzenden des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands (kkvd) gewählt wurde.Jetzt sind klare Entscheidungen notwendigIngo Morell, neu gewählter Vorsitzender des kkvd: "Das politische Entscheidungsvakuum zwischen den Ländern, der bisherigen und der künftigen Bundesregierung zur Pandemiebekämpfung ist für die Klinikteams in den stark betroffenen Regionen kaum noch nachvollziehbar. Die Lage in Bayern und Baden-Württemberg sowie in weiten Teilen Ostdeutschlands ist so dramatisch wie nie zuvor in dieser Pandemie. Die Klinikteams arbeiten am Limit und darüber hinaus, um die Patientenversorgung aufrechtzuerhalten. Währenddessen streitet die Politik über Kontaktbeschränkungen und die Infektionswelle rollt auch in den Westen und Norden des Landes vor. Jetzt sind klare Entscheidungen für weitere Kontaktbeschränkungen in den besonders betroffenen Ländern notwendig. Zudem führt offensichtlich an einer allgemeinen Impflicht kein Weg mehr vorbei."Heute am frühen Nachmittag kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel, der designierte Kanzler Olaf Scholz und die Regierungschefs der Länder zu Beratungen zusammen.Kliniken brauchen Rettungsschirm"Außerdem brauchen die Krankenhäuser jetzt endlich einen nachgebesserten, wirksamen Rettungsschirm. Bisher wurde unterstellt, dass die Kliniken bis Ende des Jahres 2021 in den Normalbetrieb übergehen. Doch jetzt geraten immer mehr Krankenhäuser durch die Verschiebung planbarer Behandlungen und Personalknappheit wieder in wirtschaftliche Not. Klinikbetten können nicht belegt werden, da das notwendige Pflegepersonal fehlt. Aufgrund der permanenten Überlastung und von Corona-Infektionen zieht der Krankenstand in den Kliniken gerade stark an. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine neue Corona-Prämie in Aussicht zu stellen ist ein wichtiges Signal. Doch eine solche Prämie muss an alle gezahlt werden, nicht nur an Intensivpflegekräfte", so Morell weiter.Theo Paul - ein energischer Streiter für die katholischen KlinikenUnter dem Eindruck der drastischen Zuspitzung der Corona-Lage in den Kliniken fand heute eine digitale Mitgliederversammlung des kkvd statt. Sie bestimmte den bisherigen Stellvertreter Ingo Morell aus Olpe zum neuen Vorsitzenden des Verbandes. Er folgt auf Domkapitular Theo Paul aus Osnabrück, der das Amt seit 2011 innehatte und nicht erneut kandidierte.Ingo Morell abschließend: "Theo Paul hat unseren Verband in seiner zehnjährigen Amtszeit nachhaltig geprägt. Wir haben ihn als starken Fürsprecher und energischen Streiter für die Anliegen der katholischen Krankenhäuser erlebt. Auch hat er maßgeblich darauf hingewirkt, das Standbein des Verbandes in Berlin auszubauen. Ihm war stets wichtig, dass der christliche Mehrwert katholischer Krankenhäuser nach Innen und Außen sichtbarer gemacht wird. So entstand beispielsweise der kkvd Sozialpreis, der alle zwei Jahre ausgeschrieben wird. Wir bleiben Theo Paul in tiefer Dankbarkeit für sein herausragendes Wirken auch künftig verbunden."Zehn weitere Vorstandsmitglieder gewähltDie Mitgliederversammlung wählte neben dem Vorsitzenden noch zehn Vorstandsmitglieder. Außerdem gehören dem Vorstand als geborene Mitglieder die Präsidentin des Deutschen Caritasverbands und die Geschäftsführung des kkvd an.Von der Mitgliederversammlung zu Vorstandmitgliedern gewählt wurden heute:Vorsitzender:Ingo Morell, Geschäftsführer der Maria Theresia Bonzel-Stiftung in Olpe, Nordrhein-WestfalenVorstandsmitglieder:Dr. med. Dirk Albrecht, Geschäftsführer der Contilia GmbH in Essen, Nordrhein-WestfalenAndreas Barthold, Sprecher Hauptgeschäftsführung der Alexianer GmbH mit Sitz in Münster, Nordrhein-WestfalenMartin Bosch, Geschäftsführer des St. Josefs-Hospitals in Wiesbaden, HessenThomas Brobeil, Geschäftsführer der Vinzenz von Paul Hospital gGmbH in Rottweil, Baden-WürttembergMonika Hilsmann, Geschäftsleitung der MKS St. Paulus GmbH in Schwerte, Nordrhein-WestfalenJochen Messemer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus GmbH mit Sitz in Waldbreitbach, Rheinland-PfalzDr. Hartmut Münzel, Vorstandsvorsitzender der Angela von Cordier-Stiftung in Remagen, Rheinland-PfalzProf. Dr. Martin Pohlmann, Vorstand des Landes-Caritasverbands für Oldenburg mit Sitz in Vechta, NiedersachsenAnsgar Veer, Hauptgeschäftsführer der St. Bonifatius Hospitalgesellschaft Lingen, NiedersachsenMatthias Warmuth, Geschäftsführer der BBT-Gruppe mit Sitz in Koblenz, Rheinland-PfalzHintergrundPressebild Ingo Morell, Vorsitzender des kkvd: https://kkvd.de/downloads/portrait-ingo-morell/Ingo Morell ist Mitglied der Geschäftsleitung des sozial karitativen Trägers Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe und Geschäftsführer der Maria Theresia-Bonzel-Stiftung. Er gehörte dem Vorstand des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands bislang als stellvertretender Vorsitzender an. Seit 2021 ist Morell Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft.Theo Paul hatte das Amt des Vorsitzenden des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands seit 2011 inne. Er kandidierte 2021 nicht erneut. Er war von 1997 bis 2020 Generalvikar des Bistums Osnabrück. Bischof Franz-Josef Bode ernannte Domkapitular Theo Paul 2020 unter anderem zum Bischofsvikar für die Katholischen Krankenhäuser im Bistum Osnabrück.Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands e. V. (kkvd) vertritt als Fachverband bundesweit 283 Krankenhäuser mit 207.000 Mitarbeitenden. Jährlich werden hier 3,5 Millionen Patientinnen und Patienten stationär versorgt. 