Die Aktien von BioNTech und Moderna, die in den vergangenen Tagen noch zu den großen Gewinnern an der Börse gezählt haben, müssen am heutigen Dienstag einen Rücksetzer verkraften. Die Impfstoff-Werte belasten Aussagen des Moderna-CEOs Stéphane Bancel. (DER AKTIONÄR berichtete: "Moderna-Chef schockt Märkte: "Wissenschaftler sagten mir: Das wird nicht gut"")Es sagte unter anderem in einem Interview mit der Financial Times, dass es vermutlich Monate dauern werde, bis die Pharmabranche in großem Stil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...