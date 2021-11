Präsentation neuer Initiative zum Ausführungsmanagement in Indien, dem weltweiten Zentrum der verfahrenstechnischen Industrie

Celonis, eines der weltweit führenden Unternehmen für Ausführungsmanagement, hat heute eine Ausweitung seiner Tätigkeiten bei Process-Mining und Ausführungsmanagement nach Indien angekündigt. Celonis geht davon aus, dass die Gelegenheiten für Kunden, global tätige Systemintegratoren (Global System Integrators, GSIs), Anbieter von Business Process Outsourcing (BPO), Berater und Wissenschaftler ebenso bedeutend sind wie der Wechsel von der Arbeit vor Ort in die Cloud.

Im Rahmen seiner Initiative für Ausführungsmanagement in Indien hat sich Celonis verpflichtet, über 100 Millionen USD in die verfahrenstechnische Industrie in Indien zu investieren. Das Unternehmen geht davon aus, mehr als 1.000 Arbeitsplätze schaffen zu können. Die Expansion nach Indien ermöglicht es den führenden Fachleuten und Experten für Geschäftsprozesse, sowohl für ihre Kunden als auch innerhalb ihrer eigenen Unternehmen Milliarden für Prozesse und Ausführung neu freizusetzen. Die Initiative von Celonis für Ausführungsmanagement wurde im Rahmen einer mehrtägigen Veranstaltung zu Partner-Ökosystemen einschließlich einer Pressekonferenz in Bangalore, Indien, gestartet.

Die Gelegenheiten für Process-Mining und Ausführungsmanagement in Indien sind enorm. Mehr Kontext: Laut Angaben der Everest Group hat allein der indische BPO-Markt für Finanzdienstleistungen das Potential, von 18 Milliarden USD auf 250 Milliarden USD anzuwachsen. Er macht derzeit fast die Hälfte des weltweiten Marktes für globales Outsourcing aus. Außerdem schätzt IDC, dass der indische Markt für IT und Unternehmensdienstleistungen1 bis zum Jahr 2025 von 7 Milliarden USD auf 20 Milliarden USD wachsen wird.

"Process-Mining sollte im Zentrum der Bemühungen zur digitalen Transformation stehen und kann eine kritische Rolle bei der Skalierung und der Realisierung von mehr Agilität und Unternehmenswert spielen", sagte Amardeep Modi, Vice President der Everest Group. "Die Partner und Kunden von Celonis in Indien werden voraussichtlich sehr von diesem neuen Zentrum profitieren, das Unterstützung, Schulungen und die Förderung von Erfolgsmethoden für die Region ermöglichen wird. Dies wird auch dazu beitragen, dass die große Talentbasis in Indien erschlossen werden kann, um die weltweit schnell nachwachsende Nachfrage nach Kompetenzen im Bereich Process-Mining zu bedienen."

"Indien ist zweifellos ein führendes globales Zentrum für Talente und eine Hochburg für IT und Operations für Unternehmen der Global 2000", sagte Reetika Fleming, Forschungsleiterin bei HFS Research. "Mit dieser Investition bringt Celonis seine Technologie genau dorthin, wo sie gebraucht wird. Damit wird es für Service-Provider viel einfacher, datenkompetente Arbeitskräfte aufzubauen. Dies bedeutet ferner eine spannende Gelegenheit für indische Studierende und Berater, mit Technologien für Prozessintelligenz zu arbeiten."

Die Initiative von Celonis für Ausführungsmanagement in Indien ist um drei strategische Säulen herum aufgebaut: So können die gesamte verfahrenstechnische Industrie Indiens und schließlich jedes Unternehmen in jedem Sektor sofort die modernsten Technologien in ihre Kerntätigkeiten integrieren:

Execution Management Without Limits : Die erste Säule dieser Initiative ist die Einführung der Programme Celonis Execution Management Without Limits (Celonis Ausführungsmanagement ohne Grenzen) und Celonis for BPO (Celonis für BPO). Diese branchenweit einmaligen Programme ermöglichen jedem Experten für BPO, GSI und Beratung unbeschränkten Zugang zu den Technologien für Process-Mining und Ausführungsmanagement von Celonis.

: Die erste Säule dieser Initiative ist die Einführung der Programme Celonis Execution Management Without Limits (Celonis Ausführungsmanagement ohne Grenzen) und Celonis for BPO (Celonis für BPO). Diese branchenweit einmaligen Programme ermöglichen jedem Experten für BPO, GSI und Beratung unbeschränkten Zugang zu den Technologien für Process-Mining und Ausführungsmanagement von Celonis. Celonis Academy : Die zweite Säule dieser Initiative besteht in der Bereitstellung von kostenlosen Schulungen und freiem Zugang zu erstklassigen Methoden, Prozessen und Programmen für Process-Mining und Ausführungsmanagement für die gesamte Prozessberatungsbranche Indiens. Celonis hat vor, zunächst mehr als 100.000 Berater, Studierende und Wissenschaftler in Indien auszubilden. Dieses Programm ist Teil einer globalen Initiative, bei der Celonis mehr als 1 Millionen Fachleute für Process-Mining und Ausführungsmanagement ausbilden wird.

: Die zweite Säule dieser Initiative besteht in der Bereitstellung von kostenlosen Schulungen und freiem Zugang zu erstklassigen Methoden, Prozessen und Programmen für Process-Mining und Ausführungsmanagement für die gesamte Prozessberatungsbranche Indiens. Celonis hat vor, zunächst mehr als 100.000 Berater, Studierende und Wissenschaftler in Indien auszubilden. Dieses Programm ist Teil einer globalen Initiative, bei der Celonis mehr als 1 Millionen Fachleute für Process-Mining und Ausführungsmanagement ausbilden wird. Celonis Center of Excellence: Die dritte Säule ist das neue Celonis Center of Excellence (CoE), das die Anlaufstelle für Kunden, Partner und Service-Provider in Indien sein wird. Das CoE kombiniert Unterstützung bei der Stärkung von Partnern, professionelle Dienstleistungen und Wertberatung für Kunden, ein spezielles Team für Produktentwicklung und ein Team für den Kundensupport und kann so Expertise und Innovation rund um die Uhr anbieten.

"Jede bedeutende Welle von Prozessinnovationen vom Client-Server über das Internet bis hin zur Cloud ist im Herzen der indischen Branche für Geschäftsprozesse angekommen", sagte Bastian Nominacher, Mit-CEO und Mitgründer von Celonis. "Bei Celonis fühlen wir uns geehrt, dass wir zu den Veränderungen der nächsten Generation bei der Modernisierung von Prozessen in Indien beitragen können: Unsere hochmodernen Technologien für Process-Mining und Ausführungsmanagement werden bei den weltweit führenden Firmen für BPO, GCC, GSI und Beratung integriert."

Zum Partner-Ökosystem von Celonis gehören bereits viele der führenden Beratungs- und Consultingfirmen und Anbieter von Business Process Outsourcing (BPO) aus der ganzen Welt wie u. a. Accenture, Cognizant, Deloitte, EY, Firstsource, HCL, IBM, Infosys, KPMG, PWC, TCS, Tech Mahindra, Wipro und WNS. Sie alle nutzen Celonis EMS, um Initiativen zur Digitaltechnik und der Transformation von Prozessen zu ermöglichen für sich selbst und für ihre Kunden.

"Bei Celonis konnten wir sämtliche Hindernisse für das gesamte Prozess-Ökosystem Indiens beseitigen, um Daten nutzbar zu machen und Unternehmen und Organisationen in jeder Branche mit unserem Execution Management System auszustatten von unseren Kunden als das ?Prozessgehirn' für ihre Geschäftstätigkeiten bezeichnet", sagte Malhar Kamdar, Chief Customer Officer bei Celonis und Executive Leader für Indien. "Celonis hat unsere Plattform vollständig geöffnet mit dem Ziel, Milliardenwerte für Nutzer, Unternehmen und Gesellschaft freizusetzen. Wir freuen uns, dass wir das Potential der Datenausführung allen unseren Kunden und Partnern in Indien erschließen können."

"Celonis ist weltweit ein zentraler Partner für Bosch, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, unsere Softwareangebote und Prozessanalysen auf die nächste Ebene zu bringen was notwendig ist, um uns unserem Ziel näherzubringen, zu einem datengestützten, führenden AIoT-Unternehmen zu werden", sagte Jens Bockholt, VP Regional Manager bei Bosch. "Wir freuen uns, dass Celonis seine globale Expansion mit einem neuen Center of Excellence in Indien fortsetzt, und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit sowie darauf, Celonis dafür zu nutzen, unsere Kunden besser zu bedienen. Wir sind überzeugt, dass dies sowohl für Celonis als auch für den wachsenden indischen Markt von Vorteil sein wird."

Auf der World Tour 2021 des Unternehmens informierte Celonis über eine Reihe von Investitionen in jedes der zentralen Erfordernisse des Celonis Execution Management System (EMS): Daten, Informationen und Maßnahmen. Dazu gehörten die Übernahme der Datentechnologie für Streaming in Echtzeit Lenses.io, der Start des Celonis Execution Graph, der Ereignisse aus unterschiedlichen Prozessen im gesamten Unternehmen miteinander verbindet, um Engpässe zu erkennen, sowie eine geplante marktbestimmende Partnerschaft mit ServiceNow.

"Die Markt- und Talentbasis Indiens bedeutet eine beispiellose Gelegenheit, Kapital aus der weltweiten Einführung von Process-Mining und Ausführungsmanagement in enormem Ausmaß zu schlagen", sagte Anitha Scaria George, VP und Leiterin von Celonis Indien. "Wie bei jeder Bewegung gibt es Unternehmen, die Wegbereiter sind und die Konkurrenz hinter sich lassen, und solche, die zurückbleiben. Celonis wird die nächste Generation von Führungskräften im Bereich des Ausführungsmanagements darin schulen, Daten, Informationen und Maßnahmen für jeden Prozess, bei jedem Unternehmen und in jeder Branche anzuwenden."

Über Celonis

Celonis unterstützt Unternehmen dabei, ihre Daten umzusetzen. Aufbauend auf seinem marktführenden Kern für Process-Mining bietet das Celonis Execution Management System eine Reihe von Anwendungen, ein Entwicklerstudio und Plattformressourcen für Führungskräfte von Unternehmen und Nutzer: Unternehmensineffizienzen in Milliardenhöhe können so beseitigt werden, es gibt ein besseres Kundenerlebnis, und die CO2-Emissionen werden reduziert. Celonis bedient Tausende von Kunden weltweit, hat seinen Firmensitz in München, Deutschland, und New York City, USA, und betreibt 16 Niederlassungen weltweit.

