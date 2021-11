FRANKFURT (dpa-AFX) - Cancom -Aktien haben am Dienstag nach strategischen Aussagen für die kommenden Jahre am Vortag die Gewinne ausgebaut. Mit plus 2,9 Prozent auf 63,68 Euro näherten sich die Papiere dem Rekordhoch von Mitte des Monats bei 64,14 Euro. Am Vortag hatten sie bereits drei Prozent zugelegt.

Analyst Tim Wunderlich von Hauck & Aufhäuser schraubte nach den bis 2025 in Aussicht gestellten Zielen von Cancom das Kursziel für die Aktien um 7 auf 80 Euro nach oben und riet weiter zum Kauf. Die Ziele bedeuteten eine Beschleunigung des Wachstums. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze des IT-Dienstleisters gewinne an Gewicht, wovon zum Einen die Profitabilität und zum Anderen die Prognostizierbarkeit der Zahlen profitiere./bek/jha/