DJ PTA-Adhoc: SCHNIGGE Capital Markets SE: Personelle Änderung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta032/30.11.2021/13:30) - Der Verwaltungsrat hat beschlossen, Herrn Andreas Uelhoff per 01.Januar 2022 zum weiteren Geschäftsführenden Direktor zu bestellen. Als ehemaliger Bankdirektor und ausgewiesener Corporate Finance Spezialist wird Herr Uelhoff die Neuausrichtung der Gesellschaft begleiten.

Der zum Jahreswechsel ausscheidende Geschäftsführende Direktor Florian Weber wird das Unternehmen operativ z.B. bei Kapitalmarktaktivitäten und Verbriefungen weiter begleiten und beraten.

(Ende)

Aussender: SCHNIGGE Capital Markets SE Adresse: Beim Strohhause 27, 20097 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Florian Weber Tel.: +49 211 13861-13 E-Mail: fweber@schnigge.de Website: www.schnigge.de

ISIN(s): DE000A0EKK20 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1638275400128 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2021 07:30 ET (12:30 GMT)