Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 30. November 2021 den Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Gasversorgung für die Mandatsperiode 2021 bis 2025 neu bestellt.Peter Gerner aus Schaan wird dem Verwaltungsrat ab dem 17. Dezember 2021 somit für eine weitere Mandatsperiode als Präsident vorstehen. Ebenfalls von der Regierung für vier weitere Jahre in ihrem Amt bestätigt wurden die Ratsmitglieder Dominik Oehri aus Gamprin-Bendern und Ferdinand Schurti aus Triesen. Komplettiert wird das Gremium von Peter Graf (St. Gallen) und Nicole Kaiser (Ruggell). Beide gehören dem Verwaltungsrat seit dem 1. Januar 2020 an. Ihr Mandat endet am 31. Dezember 2023.Die Regierung dankt den wiederbestellten Verwaltungsratsmitgliedern für ihre Bereitschaft, im Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Gasversorgung mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung ihres Mandats viel Freude und Erfolg.