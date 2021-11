BANK OF AMERICA traut dem Spezialisten zu, stark vom weiteren Weltraum-Boom zu profitieren und bei Raketenstarts mit kleinen bis mittleren Satelliten bis zum Jahr 2030 den Marktanteil auf 15 bis 20 % auszubauen. Die Analysten nennen für ROCKET LAB USA das Kursziel 20 $.



Die Aktie legt in den USA vorbörslich auf 15,80 $ zu. Anfang September markierte sie schon das Hoch bei 21,34 $, fünf Wochen später kostete sie am Tief nur 12,20 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



