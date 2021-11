Da Datenschutz die neue Sicherheit ist, muss sie von Entwicklern berücksichtigt werden, denn rechtliche Maßnahmen allein können keine Konformität garantieren.

Für 10 Millionen Unternehmen weltweit besteht das Risiko des Verstoßes gegen die DSGVO und sonstige gesetzliche Verpflichtungen, da sie Vorfälle und Risiken mit Blick auf den Datenschutz nicht erkennen und beheben

Die Technologie von Soveren hilft Entwicklungs- und Sicherheitsteams, kontinuierlich automatisierte Methoden zur Erkennung und Behebung von Datenschutzvorfällen zu implementieren

11 Einhorn-Gründer, die Familie von Sir Richard Branson und der Chairman CEO von Palo Alto Networks unterstützten Soveren in einer von firstminute capital angeführten Seed-Runde im Volumen von 6,5 Millionen US-Dollar

Soveren meldete heute eine Finanzierung von 6,5 Millionen US-Dollar in einer Seed-Runde unter der Leitung von firstminute capital und weiterer Beteiligung von Northzone, 11 Einhorn-Gründern und einer Gruppe weltweiter CEOs. Investoren sind die Gründer von Airbnb, Datadog, MuleSoft, Snyk und Color sowie die Familie von Sir Richard Branson, der Chairman CEO von Palo Alto Networks und weitere.

"Soveren begegnet einer der größten technologischen Herausforderungen des Jahrzehnts: Datenschutz und Konformität für Entwickler-Teams. Das Produkt des Unternehmens stellt CTOs, CISOs und Privacy Engineers einfach zu bedienende Tools für das Aufspüren und Schließen von Datenschutzlücken zur Verfügung. Die hochkarätige Beteiligung an der Seed-Runde würdigt den Hintergrund der Gründer und unterstreicht die Wichtigkeit der vor ihnen liegenden Aufgabe", sagte Spencer Crawley, Co-Founding General Partner von firstminute capital.

Holly Branson, Chief Purpose and Vision Officer von Virgin, führte aus: "Unsere Kunden sind alles für uns bei Virgin und im Mittelpunkt der gesamten Philosophie von Virgin steht, ihnen Respekt entgegenzubringen und einen erstklassigen Service zu bieten. Unser Umgang mit ihren persönlichen Daten ist ein weiteres wichtiges Element und wird von uns sehr ernst genommen. Wir als Familie beteiligen uns sehr gerne an Soveren und die Mission und innovative Technologie des Unternehmens wird vielen weiteren Unternehmen einen besseren Schutz persönlicher Daten ermöglichen."

Wenn die Sicherheit uns etwas verdeutlicht, dann ist es die Notwendigkeit, dass der Entwicklungsbereich den Datenschutz berücksichtigen muss, da rechtliche Maßnahmen allein die Einhaltung nicht garantieren können, so die Ansicht von Soveren. Wir sehen bereits, dass die Entwicklungs- und Sicherheitsteams in vielen Unternehmen mit Datenschutzexperten zusammenarbeiten. Es besteht jedoch ein erheblicher Bedarf an eigens entwickelten Datenschutz-Tools, um kontinuierlich automatisierte Methoden zur Erkennung und Behebung von Datenschutzvorfällen zu implementieren.

"Datenschutz ist die neue Sicherheit. Entwicklungs- und Sicherheitsteams verlangen nach automatisierten, funktionalen und einfach zu installierenden Datenschutzlösungen, da ihr Spielraum für alle anderen Aspekte stark begrenzt ist. Soveren ermöglicht die dringend benötigte Einfachheit mit Blick auf die Einhaltung des Datenschutzes", so Peter Fedchenkov, Gründer und Co-CEO von Soveren.

Die Technologie von Soveren füllt eine Lücke im Datenschutz. Sie stärkt die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen und bietet Schutz vor durch Datenschutzvorfälle verursachte Finanz- und Imageschäden. Zu den Datenschutzvorfällen zählen der Zugriff auf personenbezogene Daten durch eine unerkannte API oder das Speichern personenbezogener Daten in Systemen, die nicht auf eine sichere Speicherung ausgelegt sind. Diese und andere Vorfälle sind mit Soveren vollständig vermeidbar.

Soveren analysiert Echtzeit-Datenströme innerhalb der Unternehmensinfrastruktur zur Entdeckung personenbezogener Daten und Erkennung von Datenschutzrisiken. In Bezug auf die Bereitstellung von einfachen, aber effektiven Lösungen für CTOs, CISOs und Privacy Engineers zur Behebung von Datenschutzvorfällen durch verwertbare Erkenntnisse über die im täglichen Geschäftsbetrieb verwendeten personenbezogenen Daten nimmt Soveren eine führende Rolle ein.

"Durch meine Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit Kunden von MuleSoft sah ich den eindeutigen und dringenden Bedarf, das Problem der Datennutzung und des Risikos in Verbindung mit der Weitergabe von Datensätzen und der Unkenntnis darüber, welche Daten wo und wie verwendet werden, zu lösen", sagte Ross Mason, Gründer von MuleSoft und Dig Ventures. "Soveren verfolgt in dieser Hinsicht einen einzigartigen Ansatz. Er besteht im Grundsatz auf dem Zuhören, Erkennen und Dokumentieren hinsichtlich der im Umlauf befindlichen Daten, ohne auf bestehende Systeme oder persönliche Daten zugreifen zu müssen."

Soveren hat 10 Leuchtturmkunden aus den Bereichen Software, E-Commerce, Reisen, Fintech und Gesundheitswesen in Nordamerika und Europa gewonnen.

"Datenschutz ist nicht mehr nur eine Frage der Einhaltung der DSGVO oder des CCPA, um offen zu sein. Datenschutzvorfälle schaden Ihrem Image, Wachstum und Ihrer Fähigkeit, Kapital anzuziehen. Mit Soveren ist der Schutz vor Datenschutzvorfällen und -risiken jetzt einfacher geworden", kommentierte Alex Bouaziz, Mitbegründer und CEO von Deel.

"Es ist fast unmöglich, die Verbreitung personenbezogener Daten über die Anwendungen, Dienste und APIs eines Unternehmens hinweg zu verfolgen. Der technologische Vorsprung von Soveren bedeutet, dass persönliche Daten leichter entdeckt, Datenschutzrisiken erkannt und wirksame Kontrollmaßnahmen vorgeschlagen werden können", erklärte Sergey Barysiuk, Gründer und CTO von PandaDoc.

Eine Verlagerung von Datenschutzerklärungen auf Papier hin zu Datenschutz als technische Disziplin ist unumgänglich und Soveren hat die Vision, dies zu erleichtern. "Ich war schon immer der Überzeugung, dass Entwickler schließlich die Verantwortung für den Datenschutz in Unternehmen übernehmen werden. Soveren bietet ihnen die Überwachungs- und Kontrollwerkzeuge, die für diese Aufgabe erforderlich sind", sagte Guy Podjarny, Gründer von Snyk.

Soveren kann einfach implementiert und kostenlos getestet werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://soveren.io/.

