FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine angehobene operative Gewinnprognose hat am Dienstagnachmittag die Aktien von Verbio angetrieben. Zeitweise rückte der Kurs mit einem Sprung um mehr als sechs Prozent nah an die 70-Euro-Marke heran, was ihnen kurzzeitig über die 21-Tage-Durchschnittslinie verhalf. Die Aktie verblieb aber nicht dort, zuletzt pendelte sich der Kurs mit 67,35 Euro bei einem Plus von 2,9 Prozent ein. Die als kurzfristiger Indikator beliebte Linie verläuft derzeit bei gut 68 Euro.

Der Hersteller von Biokraftstoffen geht nun im laufenden Geschäftsjahr statt der ursprünglich erwarteten 150 Millionen Euro von einem operativen Gewinn (Ebitda) von 230 Millionen Euro aus. Händler reagierten in ersten Reaktionen positiv überrascht, da diese neue Zahl über den Markterwartungen liege.

Das erste Quartal des Geschäftsjahres war im September zu Ende gegangen. Damals waren die Quartalsumsätze zwar besser als erwartet ausgefallen, die Gewinnkennziffern aber noch auf enttäuschtes Feedback gestoßen./tih/jha/