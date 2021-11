Wien (www.fondscheck.de) - First Sentier Investors ernennt David Allen zum neuen Global Head of Investment Management, so die Experten von "FONDS professionell".In seiner neuen Rolle bei First Sentier Investors werde Allen das globale Investmentteam leiten, ausgenommen FSSA Investment Managers and Stewart Investors. Dabei werde er insbesondere eine zentrale Rolle in der Vermarktung und dem Ausbau der Investmentkapazitäten übernehmen. Allen trete die Rolle bei First Sentier Investors mit sofortiger Wirkung an. Er folge auf Perry Clausen, der Anfang 2022 in den Ruhestand gehe. Über diese Pesonalie informiere First Sentier Investors. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...