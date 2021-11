Verbio Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6) liefert mittlerweile Rekordjahre in Folge ab: 2018/2020 und 2020/2021 waren welche und nach der heutigen Prognoseerhöhung wird es wohl 2021/22 wieder so werden. Während das erste Quartal (endend am 30.09.2021) nur so "lala" gelaufen war mit einer Umsatzsteigerung um 34% auf 350 Mio EUR, abe rmit einem reduzierten EIBTDA von "nur" 40,2 Mio EUR (Vorjahresquartal noch 53.3 Mio EUR), scheint jetzt schwung aufzukommen: VERBIO erhöht EBITDA-Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021/2022 von ursprünglich geplanten EUR 150 Millionen auf EUR 230 Millionen. ...

