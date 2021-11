Ein neuer Lockdown könnte die Geschäfte der Online-Verkäufer wie Fashionette weiter beflügeln - und damit auch den Aktienkurs. Schon in den vergangenen Monaten lief es für den Mode-Accessoire-Händler ziemlich gut: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 42 Prozent auf 32 Millionen Euro (einschließlich Brandfield); in den ersten neun Monaten betrug das Plus 31 Prozent auf 81 Millionen Euro. Ist die Wende gelungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...