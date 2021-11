Zum Wochenbeginn hellt sich die Stimmung am Kryptomarkt überraschend auf. Am vergangenen Freitag war die allgemeine Marktstimmung von Unsicherheit geprägt. Nun ist besonders Ethereum wieder bei den Anlegern gefragt. Die Kryptowährung hatte zuvor eine dreiwöchige Konsolidierung durchlaufen. Für die weitere Rally sind jetzt diese Marken wichtig.Der massive Support an der psychologisch wichtigen 4.000-Dollar-Marke hielt auch mehrfachen Attacken der Bären stand. Nachdem Ethereum (ETH) am Black Friday ...

Den vollständigen Artikel lesen ...