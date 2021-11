Hausen (ots) -- Unterstützung in Pandemie: Apotheke als dezentralen Baustein weiter nutzen- mehr Sicherheit & Schutz: NEU PCR-Schnelltests schon ab 20 Minuten - buchbar über schnelltest-apotheke.de- Labore entlasten: Auswertung von PCR-Schnelltests direkt in der Apotheke- aktuell ausreichend Testkits vorhanden!Dramatisch steigende Infektionszahlen, die Omikron-Variante, Intensivstationen und Labore am Limit: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Corona-Notbremse (30.11.) sind härtere Corona-Maßnahmen nicht unwahrscheinlich.Corona-Tests werden ein extrem wichtiges Instrument im Kampf gegen die Pandemie bleiben. Mehr denn je kommt es auch beim Testen auf Schnelligkeit und größtmögliche Genauigkeit an. Unter diesem Aspekt erweitert Konzept-A - Initiator des Portals schnelltest-apotheke.de - seine Leistungen: Ab sofort sind neben Antigen-, auch PCR-Schnelltests buchbar.PCR-Schnelltestverfahren in der Apotheke - die Vorteile:1. Tests liefern nachweislich ebenso laborgenaue Ergebnisse wie bisherige PCR-Tests2. mobiles PC-Gerät macht Ergebnisermittlung direkt in Apotheke möglich3. Testergebnis liegt bereits nach zirka 20 Minuten vor4. sichere Durchführung der Tests durch geschultes Fachpersonal5. Testperson erhält das Ergebnis digital sicher verschlüsselt als anerkanntes ZertifikatLabore entlasten, Infektionsketten durchbrechenJens Psczolla, Geschäftsführer von Konzept-A: "PCR-Schnelltests sorgen für mehr Schutz und Sicherheit. Wartezeiten werden erheblich minimiert, Labore entlastet. Infektionen können mit hoher Genauigkeit sehr schnell erkannt und Infektionsketten schneller unterbrochen werden."Es ist davon auszugehen, dass PCR-Schnelltests demnächst noch stärker benötigt und in den Apotheken verfügbar sein werden. Lieferanten gehen bisher von ausreichend PCR-Schnelltest-Kits für eine flächendeckende Nutzung aus.Apotheken wichtiger Baustein zur Eindämmung der PandemieSebastian Pickel, Mitglied der Geschäftsführung bei Konzept-A: "In dieser vierten Welle erleben wir erneut, wie wichtig und leistungsstark die Apotheken als dezentraler Baustein in der Gesundheitsversorgung sind. Das Vertrauen in das Fachpersonal ist groß. Unser System, das durch den ganzen Prozess von Terminbuchung bis zum anerkannten Nachweis auf Sicherheit und Vertrauen setzt, hat sich bewährt. Die Apotheken testen täglich unter Hochdruck."Bis zu 40.000 Personen sind täglich auf schnelltest-apotheke.de, um einen Termin bei einer der bis dato 310 Apotheken gelisteten Apotheken zu buchen. Wichtig: Apotheken testen "nur" symptomfreie Personen.Über Konzept-ADie Unternehmensberatung "Konzept-A - Konzepte für Apotheken GmbH" mit Sitz in Oberfranken ist seit vielen Jahren erfolgreich auf dem Apothekenmarkt tätig. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2000 von Horst Pickel und Jens Psczolla. Dabei konnten sie auf ihre langjährige Erfahrung im pharmazeutischen Großhandel aufbauen. Seit Januar 2021 leiten Sebastian Pickel und Jens Psczolla das Unternehmen.Pressekontakt:Konzept-AForchheimer Str. 3891353 HausenTel: +49 9191 733690E-Mail: Presse@schnelltest-apotheke.deOriginal-Content von: Konzept A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154279/5086966