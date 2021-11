Pressemitteilung der Media and Games Invest SE:

Offizieller Roll-out der Werbe-Targeting-Lösung "ATOM": Starke Performance mit 28% höheren Klickraten und ca. 15% besserer Monetarisierung im Vergleich zu Kampagnen ohne IDFA

- Verve Group's selbstentwickelte Werbe-Targeting-Lösung ATOM erreicht eine Effektivität, die derzeit von keinem anderen Anbieter erreicht wird, ohne dabei auf die Nutzung von IDFA zurückzugreifen. - Die Kampagnen während der Beta-Phase zeigten eine Steigerung der Klickrate (Click through rates "CTR") von mehr als 28% im Vergleich zu Kampagnen ohne IDFA in Kombination mit einer Steigerung der eCPM (effective cost per mille/ effektive Kosten pro Tausend) für Publisher von ca. 15%. - Vordenker der Branche wie Chris Hayek (Ehemaliger Head of Global Media bei Shell) zeigen sich beeindruckt: "ATOM ist eine der wenigen bemerkenswerten Ausnahme im Markt, die starke Ergebnisse sowohl im Bereich der Klickraten als auch bei der personalisierten Werbung erzielt, ohne dabei auf die Nutzung von IDFA zu setzen." - Verve ist nun für den kommerziellen Roll-out des Produkts bereit und vergrößert das Team sowie seine Vermarktungsanstrengungen. Die größte deutsche private Medienagentur Pilot hat sich für eine flächendeckende Einführung bei seinen Kunden entschieden.

Media and Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) informiert über die positiven Ergebnisse der Beta-Phase von ATOM (Anonymized Targeting on Mobile), ...

