Paris (ots/PRNewswire) -Artprice by Artmarket - dessen bedeutendsten Aktionäre Server Group®, seit 1985 ein Pionier des Internets in Europa und Cision® (PR Newswire) sind - freuen sich, die Ausdehnung ihrer weltweit einzigartigen Partnerschaft zur Verteilung von News Feeds auf 119 Länder bekannt zu geben.Diese umfangreiche Partnerschaft bestätigt Cision als den offiziellen Verteiler von Nachrichten und Inhalten des Unternehmens Artprice by Artmarket, dem weltweit führenden Unternehmen für Informationen über den Kunstmarkt.Frédéric Dumas, stellvertretender Vorsitzender der Verkaufsabteilung von Cision France erklärt: "Cision unterstützt weltweit Marken, die in der ganzen Welt angesehen sind. Die Fortsetzung und Stärkung unserer Partnerschaft mit Artmarket.com bietet Cision die Gelegenheit, auf dem Kunstmarkt und bei der digitalen Kunst an der Spitze der technologischen Innovation mitzuwirken."Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und Geschäftsführer von Artmarket.com, erklärt: Die Partnerschaft mit Cision, im Rahmen derer wir nun 119 Länder bedienen, bietet uns die Möglichkeit, Schwellenländer auf allen Kontinenten zu erreichen, die in den Bereichen Kryptowährungen, Blockchain bereits weitgehend die Führung übernommen haben. Diese strategische Partnerschaft stützt sich auf 21 Jahre des gegenseitigen Respekts und der täglichen Zusammenarbeit zwischen Cision PR Newswire und Artprice by Artmarket.In den letzten 120 Jahren errichtete Cision Schritt für Schritt ein weltweites Nachrichtennetzwerk, das von mehr als 100 000 seriösen Kunden des Finanzsektors anerkannt wird. Ebenso ist Cision weltweit führend in PR & Influence Software.Dank seiner 1,6 Millionen Journalisten umfassenden Datenbank und seiner Pressekanäle verteilt Cision Nachrichten und Informationen mit hoher Wertschöpfung auf allen fünf Kontinenten.Diese Zusammenarbeit ist das direkte Ergebnis einer langjährigen Beziehung (zwei Jahrzehnte) zwischen Artprice und Cision; beide sind auf ihren jeweiligen Märkten mächtige, führende Akteure.Thierry Ehrmann erklärt: "Der Nachrichtendienst von Cision übertrifft die Industriestandards für Nachrichtenverteilung. Er bietet Artprice die Möglichkeit, ein breiteres Publikum zu erreichen, das derzeit ca. 900 Millionen Kunstbegeisterte, Kunstsammler, Marktprofis (Galerien, Auktionshäuser und Institutionen/Museen) umfasst und neuerdings ein ganz neue, jüngere Gruppe von Künstlern, Kunstschaffenden und Kunstkonsumenten einschließt, die von den Verbindungen des Kunstmarkts mit Krypto-Verse sowie dem Aufkommen von NFTs und Metaverse fasziniert sind."Der tägliche, geografisch auf 119 entwickelte Länder und Schwellenländer ausgedehnte Newsfeed, wird in diesen Ländern seine Spuren hinterlassen. Einige dieser Weltregionen stehen an vorderster Front des NFT-Phänomens; dieses ist von Künstlergemeinschaften getragen, die die Welt verändern und in welcher der Künstler zum Hauptakteur des Kunstmarktes wird und in sein Zentrum rückt. Diese Entwicklung stimmt genau mit unseren seit langem vertretenen Ansichten und unserem jüngsten Programm überein.https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-manifesto---the-future-of-nfts-and-the-metaverse-301428347.htmlArtprice verfügt bereits über eine offene Gemeinschaft von 765 000 Künstlern und 5,4 Millionen aktiv beitragenden Mitgliedern sowie 4,5 Millionen Sammlern und 900 000 Kunstprofis.Durch seine Partnerschaft mit Cision - die sich nun auf 119 Länder erstreckt - erreicht Artprice by Artmarket neue Welten und deren jeweils eigenes Universum.ArtMarket by ARTPRICE $ PRC NFT CryptoArt metaverse DigitalArt NFTs MarketPlace BTC ETH OpenSeaNFT raribleNFT Ethereum ManifestoÜber Cision / PR Newswire:Cision ist in den Bereichen Earned Media, PR & Influence Software für Kommunikationsprofis weltweit führend. Cision bietet professionellen AkteurInnen der Kommunikation die Möglichkeit, mit ihren wichtigsten JournalistInnen und EinflussnehmerInnen zu kommunizieren, Inhalte zu verteilen und die Wirkung ihrer Kampagnen zu messen: TV, Radio, Presse, Web und Soziale Netzwerke. Cision verfügt über mehr als 4 000 Mitarbeiter und Büros in 22 Ländern (Lateinamerika und die Wirtschaftsräume EMEA- und APAC).Copyright 1987-2021 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com- Für Statistiken und spezifische Studien wenden Sie sich bitte an das Referat für Ökonometrie: econometrics@artprice.com- Testen Sie unsere Dienstleistungen (kostenlose Demo): https://www.artprice.com/demo- Hier geht es zu unseren Abonnements: https://www.artprice.com/subscriptionÜber Artmarket:Artmarket.com ist Eurolist by Euronext Paris, SRD Long Only und Euroclear notiert: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.Unter dem nachstehenden Link finden Sie eine Videopräsentation über Artmarket und seine Abteilung Artprice: www.artprice.com/videoArtmarket und seine Abteilung Artprice wurden im Jahr 1997 von ihrem Geschäftsführer Thierry Ehrmann gegründet. Artmarket und seine Abteilung Artprice werden von Groupe Serveur (Gründung im Jahr 1987) kontrolliert.Siehe beglaubigte Biografie in Who's who ©:Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdfArtmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt; das Unternehmen verfügt neben anderen Strukturen über die Abteilung Artprice, eine weltweit führende Struktur in Erfassung, Management und Nutzung historischer und zeitgenössischer Informationen über den Kunstmarkt in Datenbanken, die über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnisse über mehr als 770.000 Künstler enthalten.Artprice by Artmarket, der weltweit führende Anbieter von Informationen über den Kunstmarkt, hat sich mit seinem Global Standardized Marketplace zum Ziel gesetzt, die weltweit führende NFT-Plattform für bildende Kunst zu werden.Artprice Images® verschafft Zugang zur größten Bilder-Datenbank der Welt. Sie enthält nicht weniger als 180 Millionen digitale Bilder und Photographien oder radierte Reproduktionen von Kunstwerken vom Jahr 1700 bis heute, die von unseren Kunsthistorikern kommentiert wurden.Artmarket sammelt durch seine Abteilung Artprice fortwährend Daten von 6300 Auktionshäusern und erzeugt Schlüsselinformationen über den Markt für die wichtigsten Presse- und Medienagenturen (7200 Veröffentlichungen). Seine 5,4 Millionen "Mitglieder mit Zugangsdaten" haben Zugriff zu Anzeigen die von anderen Mitgliedern in das Internet gestellt werden, und Zugang zu einem Netzwerk (Global Standardized Marketplace®), das heute ein weltweit führender, standardisierter Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken (fester Preis oder Bieterpreis) ist; die Auktionen unterliegen Absatz 2 und 3 des Artikels L 321.3 des französischen Handelsgesetzbuches.Artmarket (und seine Abteilung Artprice) wurden im November 2018 zum zweiten Mal für weitere 3 Jahre mit dem Qualitätszeichen "Innovative Company" ausgezeichnet, das von der französischen Banque Publique d'Investissement (BPI) verliehen wird; die BPI unterstützt das Unternehmen und sein Projekt, seine Position als globaler Akteur auf dem Kunstmarkt zu stärken.Marktbericht 2020/21 für zeitgenössische Kunst von Artprice & Artmarket.com:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021Der Jahresbericht 2020 über den globalen Kunstmarkt von Artprice by Artmarket, veröffentlicht im März 2021:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020Index der Pressemitteilungen, die von Artmarket und seiner Abteilung Artprice ins Internet gestellt wurden:serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htmVerfolgen Sie mit Artmarket und seiner Abteilung Artprice die Entwicklung des Kunstmarkts in Echtzeit auf Facebook und Twitter:www.facebook.com/artpricedotcom/ (über 5,4 Millionen Follower)twitter.com/artmarketdotcomtwitter.com/artpricedotcomEntdecken Sie die zauberhafte Welt von Artmarket und seiner Abteilung Artprice https://www.artprice.com/video mit Firmensitz im berühmten Organe Contemporary Art Museum "The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013L'Obs - Das Museum der Zukunft: https://youtu.be/29LXBPJrs-owww.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999(4,4 Millionen Follower)https://vimeo.com/124643720LOGO: https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpgFOTO: https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/image1-artprice-metaverse-thierry-ehrmann-organ-museum-002.jpegFOTO: https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/image2-artprice-NFT-bill.jpgKontakt Artmarket.com und seine Abteilung Artprice - Kontakt: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.comPressekontakt:+33(0)478-220-000Original-Content von: Artmarket.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148564/5087016