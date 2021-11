Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Lederindustrie befinden sich weiter in der Sackgasse, die Empörung darüber steigt bei der Gewerkschaft PRO-GE. Sie prangert einen Mindestlohn von 1.305 Euro brutto an und empfindet die aktuellen Angebote als Provokation. Laut der Produktionsgewerkschaft wird für 2021 eine Lohnerhöhung von 1,6 Prozent angeboten. Zur Einordnung: Das entspricht nicht einmal der ...

