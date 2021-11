Der Chicago Einkaufsmanagerindex (November) ist mit 61,8 deutlich schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war 67,0; Vormonat war 68,4). Chicago Biz Barometer slipped to 61.8 in November, down from 68.4 previously hitting the lowest point since February. chicagopmi MNI ISM ChicagoISM pic.twitter.com/UQR6tsqXmK - MNI Indicators (@MNIIndicators) November 30, 2021

