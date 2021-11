Den US-Börsen drohen am Dienstag nach der Stabilisierung zum Wochenstart erneut deutliche Verluste. Die Corona-Sorgen haben die Anleger wieder fest im Griff, nachdem Moderna-Chef Stephane Bancel in der Financial Times gesagt hatte, bestehende Impfstoffe dürften mit der neuen Omikron-Variante ihre Probleme haben. Trotz der unterschiedlichen Einschätzung der neuen Coronvirus-Variante gaben die Impfstoff-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...