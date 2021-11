DJ Retarus verstärkt Marktpräsenz in den USA - Neuer Vertriebsstandort in New York

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München/New York (pts038/30.11.2021/16:00) - Im Zuge seines Wachstums eröffnet der Münchner Enterprise-Cloud-Anbieter Retarus http://www.retarus.de einen neuen Standort in Midtown Manhattan. Das neue Sales-Büro der retarus (North America) Inc. an der berühmten Fifth Avenue bringt Retarus näher an seine Kunden, Interessenten, Partner und Mitarbeiter in New York City. Es ergänzt den US-Hauptsitz in Secaucus, New Jersey, und das Regional Office in Vermont, New England.

Die neue New Yorker Niederlassung in der Nachbarschaft einiger der weltweit einflussreichsten Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen und Technologie erleichtert die schnelle Expansion mehrerer Kernfunktionen des Unternehmens, darunter Vertrieb, Marketing und Operations und ermöglicht eine größere Flexibilität für persönliche und dezentrale Arbeitsstrukturen. Im nächsten Schritt wird der Retarus-Standort in Secaucus vergrößert, um das weitere Wachstum der Teams Technischer Betrieb, Support und Data Center zu unterstützen.

"Wir freuen uns, ein Retarus-Büro im Herzen von Manhattan zu eröffnen. Nach dem Silicon Valley ist New York City der am zweitschnellsten wachsende Tech-Hub in den Vereinigten Staaten, der als wichtiger IT-Standort zahlreiche führende Unternehmen aller Branchen sowie hoch qualifizierte, internationale Professionals anlockt", sagt Stefan Rath, President bei retarus (North America) Inc. "Das macht den 'Big Apple' für Retarus zu einem idealen Standort, um weiter zu wachsen - für unsere Vertriebsprofis ein perfektes Umfeld, um engen Kontakt zu unseren Kunden, Partnern und Interessenten zu halten und ihnen jederzeit einen ausgezeichneten Support zu bieten."

Mit Niederlassungen in 13 Ländern und modernen Rechenzentren weltweit ist die Eröffnung der New Yorker Niederlassung ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Expansion von Retarus. Das Unternehmen eröffnete zuletzt neue Entwicklungsstandorte in Lissabon, Portugal, sowie in Timisoara, Rumänien, und stockte sein Personal im deutschen Headquarter sowie an weiteren internationalen Standorten, wie in Frankreich, Italien oder Thailand, deutlich auf.

Über Retarus Retarus steuert mit exzellenten Lösungen und Services, intelligenter Infrastruktur und patentierten Technologien "Made in Germany" die Kommunikation für Unternehmen weltweit. Die State-of-the-Art-Technologien, hochverfügbaren Rechenzentren und die innovative Cloud Messaging Plattform von Retarus liefern dafür maximale Sicherheit, höchste Performance und Business Continuity. Mit der Erfahrung, Informationsströme auf Enterprise Level zu lenken sorgt Retarus dafür, dass jede Information zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format sicher und zuverlässig ankommt - seit 1992, mit mittlerweile 15 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Auf die Services von Retarus vertrauen über 50 % der EURO STOXX 50, DAX 40 und CAC 40 sowie 25 % der S&P100-Unternehmen. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, BNP Paribas, Bosch, Continental, DHL, DZ BANK, Fujitsu, Galbani, Goldman Sachs, Honda, Linde, Puma, Sixt, Stellantis, T Systems, Singapore Airlines und Zeiss. Weitere Informationen: http://www.retarus.com

(Ende)

Aussender: retarus GmbH Ansprechpartner: Sabrina Hiller Tel.: +49 89 5528 1400 E-Mail: press@de.retarus.com Website: www.retarus.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211130038 ]

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2021 10:01 ET (15:01 GMT)