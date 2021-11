The following instruments on Xetra do have their last trading day on 30.11.2021

Die folgenden Instrumente auf Xetra haben ihren letzten Handelstag am 30.11.2021



ISIN Name

LU0861095221 Commerz Funds Solutions S.A.

US0846701086 Berkshire Hathaway Inc.

BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de