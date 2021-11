Die Aktie von Exasol (WKN: A0LR9G) macht keine einfache Zeit durch. In den Monaten nach dem Börsengang stieg der Aktienkurs von Exasol deutlich an, frühe Investoren konnte innerhalb kürzester Zeit eine ordentliche Rendite einfahren. Doch seit Beginn des Jahres 2021 ging es kontinuierlich bergab. Im November erreichte der Kurs der Exasol-Aktie einen neuen Tiefpunkt. So mancher Investor dürfte auf dem Weg dahin bereits die Reißleine gezogen und somit den Abwärtstrend verstärkt haben. Mitunter verantwortlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...