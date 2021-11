NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 106 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen seine Schätzungen. Die Zahlen seien stark gewesen und zudem verwies er auf jüngste Marktdaten zu Frachtraten. Sein negatives Anlageurteil für das Transport- und Logistikunternehmen habe dennoch weiter Bestand, betonte er./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2021 / 14:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

DE000HLAG475