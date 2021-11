Bis 2030 will Google in Deutschland nur noch mit erneuerbaren Energien arbeiten. Dafür hat das Unternehmen jetzt einen Deal mit dem dänischen Windkraftunternehmen Ørsted geschlossen. 83 Windräder sollen ab 2025 in der niedersächsischen Nordsee, etwas mehr als 50 Kilometer von Juist und Borkum entfernt, Strom erzeugen. Zusammen ergeben sie den Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 3, der sich über 75 Quadratkilometer erstreckt - und einen Teil zur Stromversorgung von Google beitragen wird. Mehr zum Thema Google Cloud: Kunden sehen künftig ihren CO2-Fußabdruck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...