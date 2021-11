Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz auf 125 Mio. Euro nahezu verdoppelt und das EBIT auf 31,0 Mio. Euro mehr als verfünffacht. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten habe das Bewertungsergebnis der ersten drei Quartale bei über 16 Mio. Euro (9M 2020: 2 Mio. Euro) gelegen. Hier erwarte das Analystenteam einen weiteren Beitrag zum Jahresende. Das Vorsteuerergebnis und der Nettogewinn nach Minderheiten seien im Vergleich zur Vorjahresperiode in die Gewinnzone zurückgekehrt und auf über 14 Mio. Euro (9M 2020: -8 Mio. Euro) bzw. über 8 Mio. Euro (9M 2020: rund -12 Mio. Euro) geklettert. Um die Schätzungen der Analysten zu erreichen, müsse das Unternehmen ein starkes viertes Quartal liefern. Davon gehe SRC aber aus. Aktuell liege die Unternehmensschätzung bei einem Umsatz in einer Spanne von 170 bis 200 Mio. Euro und einem EBIT zwischen 45 bis 50 Mio. Euro. Im Zuge der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen habe das Analystenteam die GuV-Schätzung leicht angepasst, gehe jedoch weiterhin davon aus, dass das Jahresergebnis über der Guidance liegen werde. Dies hänge laut SRC jetzt jedoch etwas mehr vom Bewertungsergebnis bzw. einem weiteren größeren Verkauf ab. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 14,00 Euro und erneuern das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.11.2021, 17:50 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC - Scharff Research und Consulting GmbH am 30.11.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/Accentro_30Nov2021.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.