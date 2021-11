Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu - Zeit für die ersten Best of-Listen. Google stellt die besten Apps und Spiele aus dem Play Store vor. Vor allem ein Thema kam bei den Usern gut an. Bei den Besten der Besten im Google Play Store des Jahres 2021 geht es nicht allein um die Zahl der Downloads oder die positiven Ratings. Vielmehr will Google Apps und Spiele auszeichnen, die einen "positiven Beitrag zur Kultur" geleistet haben, wie es auf dem Blog von Google heißt. Um die Entwicklung von bahnbrechenden neuen Anwendungen zu fördern, sind auf der Best of-Liste für 2021 auch Apps ...

Den vollständigen Artikel lesen ...