Das Metaverse ist für Grayscale Invest das eigentliche Web 3. In einem aktuellen Papier beziffern sie das Umsatzpotenzial virtueller Welten auf eine Billion US-Dollar. Am Anfang war der Browser - das Web 1. Dann kamen die Online-Communities - das Web 2. Jetzt kommen virtuelle Welten - das sogenannte Metaverse und damit das Web 3. So klassifiziert Grayscale Invest, Betreiber des größten Krypto-Fonds der Welt, in einem neuen Papier (PDF) die Evolution des Internets. Von "Nur lesen" zu "Lesen und Schreiben" zu "Lesen, Schreiben und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...