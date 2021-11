Zum zweiten Mal in Folge wird ExaGrid in den Kategorien "Vendor Channel Program of the Year", "Storage Hardware Innovation of the Year" und "Storage Company of the Year" ausgezeichnet

ExaGrid, Anbieter der branchenweit einzigen Tiered-Backup-Storage-Lösung, wurde bei der 12. jährlichen Verleihung der SDC Awards Storage, Digitalisation und Cloud Awards, den renommierten IT-Auszeichnungen von Angel Business Communications am 24. November 2021 in London mit drei Auszeichnungen honoriert. Diese jüngsten Auszeichnungen ergänzen die sechs Awards, die ExaGrid bereits zuvor in diesem Herbst erhalten hatte, sodass das Unternehmen im Jahr 2021 auf insgesamt neun Branchenauszeichnungen kommt.

ExaGrid wins 3 awards at the 12th annual SDC Awards, held in London on November 24, 2021. (Photo: Business Wire)

Das Reseller-Partnerprogramm von ExaGrid wurde zum zweiten Mal in Folge zum "Vendor Channel Program of the Year" gekürt. Im Jahr 2021 führte ExaGrid eine optionale, kostenlose Zertifizierung für Lösungsarchitekten ein, die sich als ExaGrid Certified Engineer qualifizieren wollen. ExaGrid kooperiert mit Resellern und Distributoren rund um den Globus. Die ExaGrid-Programme sind unkompliziert und transparent für Partner, beinhalten Support durch das ExaGrid-Vertriebsteam und sind frei von Meilensteinverpflichtungen. ExaGrid ist bekannt für sein zuverlässiges Tiered Backup Storage-System, das seinen Kunden einen herausragenden Kundensupport durch zugewiesene Level-2-Technologieexperten bereitstellt, sodass Partner auf eine lückenlose Betreuung ihrer Kunden vertrauen können.

ExaGrid Tiered Backup Storage wurde zum zweiten Mal in Folge zur "Storage Hardware Innovation of the Year" gewählt. Im Januar 2021 stellte ExaGrid eine neue Reihe von Appliances vor, darunter die EX84, seine bisher größte Lösung. Bei der größten Konfiguration werden 32 EX84-Appliances zu einem einzigen Scale-Out-System integriert, das ein vollständiges Backup von bis zu 2,7 PB mit einem einzigen deduplizierten Repository erstellen kann ein Datenvolumen, das 50 größer ist als jedes andere System auf dem Markt. Insgesamt bietet ExaGrid schnelle Backups, schnelle Wiederherstellung, ein Backup-Fenster von fester Länge bei wachsendem Datenvolumen dank seiner Scale-Out-Architektur, die Wiederherstellung von verschlüsselten Primärdaten nach einem Ransomware-Angriff sowie ein System, das im Vergleich zu anderen Lösung der Branche auf eine 50 höhere Kapazität skaliert werden kann.

Zum zweiten Mal in Folge wurde ExaGrid Tiered Backup Storage zum "Storage Company of the Year" gewählt. Im Jahr 2021 erweiterte ExaGrid seine Produktlinie durch eine verbesserte Skalierbarkeit auf bis zu 2,7 PB Vollbackup für ein einziges System und reduzierte die Platzanforderungen im Rechenzentrum um 30 %. ExaGrid bietet moderne Tools und Rechner, die dem Kunden die Berechnung der tatsächlichen Kosten für Backup-Speicher vorab und über längere Zeitäume erleichtern. Diese Tools zeigen die zu erwartenden Kosten der Backup-Speicherung, einschließlich der Backup-Archivierung, des jährlichen Datenwachstums und der Speicherung von Daten für die Notfallwiederherstellung an einem zweiten Standort. ExaGrid erzielte im Jahr 2021 zwei Rekordquartale in Folge und erweiterte seinen Kundenstamm auf über 3.100 Kunden in 50 Ländern. ExaGrid ist das einzige Unternehmen, das vollständig auf die Backup-Speicherung spezialisiert, und verfolgt das Ziel, die häufigsten Probleme von Backup-Lösungen zu überwinden und gleichzeitig seinen Kunden den höchsten Mehrwert zu bieten.

"Wir fühlen uns sehr geehrt durch diese drei Auszeichnungen, die wir im zweiten aufeinander folgenden Jahr erhalten haben, denn sie unterstreichen die Stärken unseres Unternehmens: eine innovative Backup-Storage-Architektur, ein kundenorientierter Ansatz mit überragenden Supportleistungen und ein starkes Channel-Programm", so Bill Andrews, President und CEO bei ExaGrid. "Herzlichen Glückwunsch an alle diesjährigen Gewinner! Diese Awards bedeuten uns sehr viel, da sie über ein öffentliches Voting vergeben werden. Wir sind allen Teilnehmern der Abstimmung sowie allen unseren Partnern, Kunden und Mitarbeitern für ihre Unterstützung sehr dankbar."

ExaGrid erhält weitere Anerkennung für seine Tiered Backup Storage Appliances und wurde im Herbst 2021 mit insgesamt 9 Auszeichnungen geehrt:

Storage Awards "The Storries XVIII" Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year

Storage Awards "The Storries XVIII" Immutable Storage Company of the Year

Network Computing Awards Company of the Year

Network Computing Awards Bench Tested Product of the Year

Network Computing Awards Storage Product of the Year

Network Computing Awards The Return on Investment Award

SDC Awards Vendor Channel Program of the Year

SDC Awards Storage Hardware Innovation of the Year

SDC Awards Storage Company of the Year

ExaGrid Tiered Backup Storage entwickelt für Backup

ExaGrid stellt Tiered Backup Storage mit einer Frontend-Disk-Cache-Landing Zone bereit, der Performance Tier, die Daten für extrem schnelle Backups direkt auf der Festplatte ablegt und wiederherstellt, um so den Zeitaufwand für Wiederherstellungen und VM-Boots zu minimieren. Die Daten für die Langzeitspeicherung werden in einem mehrstufigen deduplizierten Daten-Repository, der Retention Tier, gespeichert, um die benötigte Speicherkapazität und die daraus resultierenden Kosten zu reduzieren. Dieser zweistufige Ansatz ermöglicht die höchste Backup- und Wiederherstellungsleistung bei optimaler Speicherkosteneffizienz.

Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-Out-Architektur, bei der Appliances auf unkomplizierte Weise hinzugefügt werden können, um wachsenden Datenmengen gerecht zu werden. Jede Appliance umfasst Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, sodass bei zunehmenden Datenvolumen alle erforderlichen Ressourcen zur Aufrechterhaltung eines Backup-Fensters von fester Länge verfügbar sind. Dieser Scale-Out-Speicheransatz macht teure Hardware-Upgrades überflüssig und ermöglicht Kombinationen von Appliances unterschiedlicher Größe und Modelle im selben Scale-Out-System, wodurch Hardwareveralterung vermieden und IT-Investitionen geschützt werden.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Seine Scale-Out-Architektur verbindet alle Geräte zu einem Scale-Out-System und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster von fester Länge bereit, wodurch kostspielige Hardwareupgrades entfallen. ExaGrid stellt den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bereit. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden in den Customer Success Stories über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

