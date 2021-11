Die sich verstärkenden Sorgen über die Omikron-Variante des Coronavirus ließen die Aktienmärkte heute wieder gen Süden tendieren. Hinzu kamen Aussagen des US-Notenbankchefs Powell, dass man nun den Begriff der nur "vorübergehend erhöhten Inflation" ablegen solle. In diesem Kontext gab die Aktie von Moderna deutlich nach, nachdem dessen CEO Zweifel an der Wirksamkeit der aktuellen Corona-Impfstoffe in Bezug auf die Omikron-Variante geäußert hatte. Zulegen kann dagegen die Aktie von Novavax. Die Aktie von Teamviewer schloss bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...